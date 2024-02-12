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Социальные пенсии россиян увеличатся на 7,5% с апреля 2024 года

Социальные пенсии россиян увеличатся на 7,5% с апреля 2024 года

Социальные пенсии россиян увеличатся на 7,5% с апреля 2024 года Ольга ВайленкоСоциальные пенсии в России будут проиндексированы на 7,5% с 1 апреля текущего года, сообщает Министерство труда и социальной защиты России.

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