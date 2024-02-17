Даня Милохин на риге одержал свою первую победу

Тиктокир Даня Милохин нашел новую нишу для заработка. В поединке между блогером из России Даней Милохиным и представителем Индии Аджмалом Ханом, который был ниже своего соперника на 11 сантиметров, победу одержал российский боец.
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