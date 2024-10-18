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Позитив для оптимистов

3 681 подписчик

Баширов: "Тишина повисла над политическими элитами в Москве". Сразу вспомнились слова Хазина

Баширов: "Тишина повисла над политическими элитами в Москве". Сразу вспомнились слова Хазина

Коллаж Царьграда. Политолог Марат Баширов размышляет о последних кадровых решениях президента России Владимира Путина.

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Комментарии
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Traveller
Это что, автор на самизнаетекого посягает? Неужели не знает, кто тот гадюшник под покровом ночи открывал, кто вдовушке Главалкоголика тортики на дни рождения возит? Кто втютюхал &quot;шыдэуры&quot; стукача Ветрова в школьную программу?
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16 час.
ВУ
Варлам Устрялов
нельзя путать быдло наверху, и людей, которые двигают страну и общество вперёд.Те, кто двигают наш мир вперёд и есть настоящая элита.
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15 час.
Игорь Васиков
Комисары в пыльных плащах сейчас самое то!
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12 час.

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