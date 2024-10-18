Коллаж Царьграда. Политолог Марат Баширов размышляет о последних кадровых решениях президента России Владимира Путина.
Баширов: "Тишина повисла над политическими элитами в Москве". Сразу вспомнились слова Хазина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Traveller
Это что, автор на самизнаетекого посягает? Неужели не знает, кто тот гадюшник под покровом ночи открывал, кто вдовушке Главалкоголика тортики на дни рождения возит? Кто втютюхал "шыдэуры" стукача Ветрова в школьную программу?
Ответить
16 час.
ВУ
Варлам Устрялов
нельзя путать быдло наверху, и людей, которые двигают страну и общество вперёд.Те, кто двигают наш мир вперёд и есть настоящая элита.
Ответить
15 час.
Игорь Васиков
Комисары в пыльных плащах сейчас самое то!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии