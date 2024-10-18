Баширов: "Тишина повисла над политическими элитами в Москве". Сразу вспомнились слова Хазина

Traveller Это что, автор на самизнаетекого посягает? Неужели не знает, кто тот гадюшник под покровом ночи открывал, кто вдовушке Главалкоголика тортики на дни рождения возит? Кто втютюхал "шыдэуры" стукача Ветрова в школьную программу?

ВУ Варлам Устрялов нельзя путать быдло наверху, и людей, которые двигают страну и общество вперёд.Те, кто двигают наш мир вперёд и есть настоящая элита.