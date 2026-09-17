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Остров России в центре Европы: прошлое и настоящее Калининградской области

Остров России в центре Европы: прошлое и настоящее Калининградской области

Калининградская область в 2026 году отмечает свое 80-летие. Неотъемлемой частью нашей страны она стала как трофей, обильно политый кровью наших солдат, как символ торжества воли советского народа над «прусским духом» нацистской Германии.

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