«Байер» побил рекорд «Баварии», он не знает поражений 33 матча с начала сезона

Беспроигрышная серия команды из Леверкузена не имеет аналогов в истории немецкого футбола. После вчерашней победы над «Майнцем» (2:1) «Байер» стал первым клубом за все время существования Бундеслиги, сумевшим пройти без поражений 33 матча разных турниров с начала сезона.