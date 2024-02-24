«Байер» побил рекорд «Баварии», он не знает поражений 33 матча с начала сезона

Беспроигрышная серия команды из Леверкузена не имеет аналогов в истории немецкого футбола. После вчерашней победы над «Майнцем» (2:1) «Байер» стал первым клубом за все время существования Бундеслиги, сумевшим пройти без поражений 33 матча разных турниров с начала сезона.
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