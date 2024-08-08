"Петрокуб" объявил о подписании трех футболистов

Хынчештский "Петрокуб" сегодня официально объявил о том, что подписал еще трех игроков. Новичками клуба стали ганские защитники Мануэль Нана Агьеманг (22 года) и Джильберт Джангма Нарх (20 лет), а также воспитанник "Дачии Буюкань" Дмитрий Бивол (22 года).