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Газета.ру

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RT: Киев с помощью листовок пытается сорвать выборы в Херсонской области

RT: Киев с помощью листовок пытается сорвать выборы в Херсонской области

В Херсонской области проходят выборы в Государственную думу, в которых регион участвует впервые в составе России.

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