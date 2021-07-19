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Петербургский врач раскрыл секрет самодиагностики рака кишечника

По словам медика, онкология не проявляется на первых стадиях. Многие путают ее симптомы с геморроем. Врач-колопроктолог больницы № 9 Санкт-Петербурга Анатолий Недозимованый рассказал, как самостоятельно выявить первые симптомы рака кишечника.

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