В этот день случился взрыв дома № 120 на проспекте Советских Космонавтов

В результате 16 марта 2004 года в три часа ночи в этой девятиэтажке сложился крайний пятый подъездПод завалами погибли 58 человек, из них 33 женщины, 16 мужчин и 9 детей, напоминает ГУ МЧС по Архангельской области.
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