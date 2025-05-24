МОК запросил у IIHF состав групп для Олимпиады-2026 без участия сборной России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) запросил у IIHF расписание и состав групп без участия сборной России по хоккею для Олимпиады-2026.
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