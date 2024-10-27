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Чемпионат Турции. «Дарушафака» примет «Фенербахче», «Мерсин» сыграет с «Манисой»

«Дарушафака» примет «Фенербахче», идущий пока без поражений. «Мерсин» встретится с «Манисой». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат  Бурсаспор – Тюрк Телеком Дата проведения 27 октября, 13.

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