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В 2026 году в Коряжме начнётся реконструкция действующего мусорного полигона

Площадка, на которой сейчас складируют отходы, будет реконструирована после ввода в эксплуатацию мусоросортировочного комплексаПлощадка, на которой сейчас складируют отходы, будет реконструирована после ввода в эксплуатацию мусоросортировочного комплексаКак пояснил министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Игорь Мураев, срок эксплуатации существующей карты полигона истекает в середине 2025 года.

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