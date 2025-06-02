В Новосибирске отменили уголовное дело в отношении тренера по фигурному катанию

Дело было возбуждено по статье о развратных действиях сексуального характера. По заявлениям родительниц юных фигуристок тренер Константин Медиков приставал к школьницам, проявлял не подобающие поведение — лез под одежду, говорил непристойности.
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