Uspei.com

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр
    опять наверняка газ взорвался😂Площадь пожара в ...
  • Фаина Юсупова
    Сейчас нет друзей нигде.The Economic Time...
  • Фаина Юсупова
    Надо бомбить так,чтобы никогда дорога и не было.Зачем мы продаём оружие кому попала?Сейчас никому нельзя верить,ником...The Economic Time...

Курсанту Новосибирского института Росгвардии вручили Георгиевский Крест за участие в СВО

Курсанту Новосибирского института Росгвардии вручили Георгиевский Крест за участие в СВО

Курсант Новосибирской военной академии Росгвардии, принимавший участие в специальной военной операции, награжден Георгиевским крестом за храбрость и мужество, сообщает пресс-служба ведомства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх