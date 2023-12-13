Названы три ближайшие цели наступления ВС РФ

Вертолеты Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении. Одесса, Киев, Харьков: эксперты назвали три ближайшие цели наступления ВС РФ Российские эксперты выделили три города на Украине, в отношении которых будет развернуто наступление ВС РФ.