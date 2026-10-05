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Русская весна

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Премьер Испании распустил парламент на фоне массовых акций протеста из-за жилищного кризиса (ВИДЕО)

Премьер Испании распустил парламент на фоне массовых акций протеста из-за жилищного кризиса (ВИДЕО)

Премьер Испании распустил парламент на фоне массовых акций протеста из-за жилищного кризиса. Волна протестов началась после сентябрьских событий, когда 87-летнюю жительницу Мадрида выселили из квартиры, в которой она жила десятилетиями.

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