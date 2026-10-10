Соседка по даче постоянно заглядывала к нам через забор, пришлось её отучить

Покупка дачи всегда начинается с великой иллюзии. Ты стоишь посреди заросшего одуванчиками и снытью участка, вдыхаешь густой, настоянный на сосновой смоле и влажной земле воздух, и тебе кажется, что ты приобрел не просто шесть соток, а личный, неприкосновенный филиал рая.
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