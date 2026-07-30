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За рулем

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Почему в СССР выгоднее было купить машину, а не хранить деньги

Почему в СССР выгоднее было купить машину, а не хранить деньги

Вложить деньги в автомобиль? Это даже не смешно. В недвижимость, в акции, в суперприбыльный бизнес – еще туда-сюда, но в автомобиль? Он быстро сгниет, его угонят, он обесценится на глазах… Какое же это вложение?Когда речь идет о вложении денег в машину, на ум приходит примерно вот такая грустная картина.

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