МВД И РОСГВАРДИЯ ПОДНЯТЫ ПО ТРЕВОГЕ: ИСТОЧНИК ЗАЯВИЛ О ЗАЛОЖНИКАХ В СИЗО РОСТОВА-НА-ДОНУ

По данным источника, в Ростове-на-Дону проверяется информация о захвате заложников в СИЗО. Сообщается, что весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге.
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