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Новости Тамбова

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В Тамбовской области пресекли схему незаконного получения детских пособий на сумму более 175 тысяч рублей

В Тамбовской области пресекли схему незаконного получения детских пособий на сумму более 175 тысяч рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области раскрыли аферу, в ходе которой женщина в течение нескольких лет получала выплаты на ребенка, проживающего за границей.

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