17 поездок на такси, после которых можно и в кино не ходить

Когда вызываешь такси, надеешься просто спокойно доехать до точки назначения. Но частенько не тут-то было: то водитель начинает рассказывать, что вашей маме он нужен как зять, то машина глохнет посреди глуши.
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