МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложения премьер-министра РФ Михаила Мишустина по нескольким кадровым перестановкам в правительстве, согласно Конституции кандидатуры будут внесены на утверждение Госдумой.
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