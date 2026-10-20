Причины плохого сна мы обычно списываем на стресс, возраст или вечный цейтнот. Но французское издание Top Santé со ссылкой на экспертов предупреждает: за бессонницей порой прячется куда более серьёзная проблема — хроническое воспаление низкой интенсивности.