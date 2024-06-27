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Беллингем в матче со Словенией: «#####, отдай пас! Уже поздно держать мяч!». Кейн пробил издалека в 1-м тайме, когда Джуд был в штрафной

Беллингем в матче со Словенией: «#####, отдай пас! Уже поздно держать мяч!». Кейн пробил издалека в 1-м тайме, когда Джуд был в штрафной

В заключительном туре группового этапа Евро-2024 Англия и Словения сыграли вничью (0:0). Команда Гарета Саутгейта вышла в плей-офф с 1-го места в группе С.

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