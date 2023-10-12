Китайцы придумали жилет со встроенной подушкой безопасности

Разрабатывали специально для стариков. В теории можно использовать и как защиту при езде на скейте или велике, но производитель не рекомендует, так как на падения с них алгоритм не рассчитан и может не сработать.
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