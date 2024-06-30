Политолог Грэм: Украина в нейтральном статусе сможет тайно получать помощь от НАТО

По его мнению, Киеву стоит перейти к «шведской модели» У Украины будет возможность получать военную помощь от США и НАТО даже, если она станет нейтральным государством, считает политолог Томас Грэм, передает РИАМО, ссылаясь на РИА Новости.
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