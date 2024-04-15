Более 12 тысяч школьников из Смоленска приняли участие в олимпиаде по финансовой грамотности

Лидер по количеству желающих проверить свои знания – Гагаринский район Смоленское отделение Банка России подвело итоги олимпиады по финансовой грамотности, которая проходила в марте этого года на онлайн-платформе «Учи.
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