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Магнитная буря сегодня 21 января 2024

Магнитная буря сегодня 21 января 2024

Магнитная буря сегодня 21 января 2024: Общая характеристика суток и расписание магнитных бурь по городам России на 21.

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