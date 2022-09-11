Страна и люди

9 408 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Целовальников
    Януковича, надо судить, за ПРЕДАТЕЛЬСТВО интересов народа Украины! Поведи себя ответственно (как в Китае), Майдана бы...Молчание сытой эм...
  • Рамиль Шафиков
    Ну вы умник, чем же они занимались на Дальнем востоке как не подготовкой к войне. Или вы думаете без учений и боевого...Битва под Изюмом ...
  • Сергей Oблезов
    Похоже, что об этих идиотах переживает только Путин? Жителям нашей страны абсолютно по барабану, что с ними будет. По...Евросоюз точно из...

ЧЕСТНО О "КОНТРНАСТУПЕ" И ГОРЬКОМ СМЕХЕ: ВОЕНКОР СТЕШИН ПОКАЗАЛ РЕАЛЬНЫЙ ФРОНТ

ЧЕСТНО О "КОНТРНАСТУПЕ" И ГОРЬКОМ СМЕХЕ: ВОЕНКОР СТЕШИН ПОКАЗАЛ РЕАЛЬНЫЙ ФРОНТ

ФОТО: АЛЕКСАНДРА ГАНГА  Как выжить в Донбассе? Была ли готова Россия к контрнаступлению ВСУ и что бойцы ДНР переняли у НАТО? Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин побывал на передовой и показал, с какими трудностями сталкиваются наши бойцы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх