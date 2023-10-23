По нацпроекту «Культура» к своему 55-летию обновлен Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта

<p> В Литературно-краеведческом музее Константина Бальмонта в Шуе, который в этом году отмечает знаменательный юбилей – 55 лет со дня открытия, представили новое техническое оборудование, приобретённое по национальному проекту «Культура».
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