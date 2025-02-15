Вэнс заявил, что лидеры ЕС потерпят Маска, сославшись на Грету Тунберг

Европейские лидеры потерпят высказывания американского бизнесмена, главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска ради «демократии», заявил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс 14 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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