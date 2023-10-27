"Чудом остался жив!". Изрезанное ножом сердце пациента спасли в районной больнице Ростовской области

Пострадавшему крупно повезло, что в больнице оказалось всё оборудование и квалифицированные врачи.Стало известно, что медики Неклиновской ЦРБ спасли тяжёлого пациента с многочисленными ножевыми ранениями.
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