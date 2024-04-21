Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал решение палаты представителей конгресса США одобрить новый пакет помощи Украине, задавшись вопросом о стратегии выхода из конфликта.
Маск отреагировал на одобрение конгрессом $61 млрд для Украины
Комментарии
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Eduard
Скоро укранцы на Украине(или"в") станут как индейцы в Северной Америке ,редкость!
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7 час.
Eduard
Что интересно,то что мало что деньги будут в Америке на оружие,так вроде как Украина их же и должна! Кто такую схему придумал,в Израиле?
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7 час.
Eduard
Молодец Маск,как ое понимает,я понимаю,другие не понимают?
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7 час.
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