Лука Дончич набрал 73 очка в матче с «Атлантой». Это повторение 4-го результата в истории НБА

Это самый результативный перфоманс в текущем сезоне НБА. Разыгрывающий «Далласа» превзошел показатель центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида, который в понедельник во встрече с «Сан-Антонио» записал на свой счет 70 очков.