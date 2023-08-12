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Дуэйн Уэйд о знаменитой фотографии с данком Леброна Джеймса: «Я никогда не видел этот данк. Я отвернулся»

Дуэйн Уэйд о знаменитой фотографии с данком Леброна Джеймса: «Я никогда не видел этот данк. Я отвернулся»

Легенда «Майами» Дуэйн Уэйд рассказал о знаменитой фотографии, сделанной во время данка Леброна Джеймса после его передачи не глядя.

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