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На край света — за новой Арктикой: как молодёжь взялась менять Север и получила «Билеты в Арктику»

На край света — за новой Арктикой: как молодёжь взялась менять Север и получила «Билеты в Арктику»

Что будет, если собрать молодёжь со всей России на краю Арктики? Вместо селфи на фоне тундры — уборка берегов Печоры, идеи по спасению хрупкой северной природы, развитие этнотуризма и даже план, как удержать молодых специалистов на Севере.

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