В каких городах России строится больше всего жилья?

Больше всего жилья строится в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Об этом заявил директор консалтингового агентства GMK Сергей Разуваев на пресс-конференции «Итоги года», организованной ассоциацией Repa.
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