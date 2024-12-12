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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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  • Наталья Середа
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    Сидите дома.🤣🤣🤣🤣Где в Севастополе...

В каких городах России строится больше всего жилья?

Больше всего жилья строится в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Об этом заявил директор консалтингового агентства GMK Сергей Разуваев на пресс-конференции «Итоги года», организованной ассоциацией Repa.

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