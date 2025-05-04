Р. Ищенко, коего у нас давно не было, тоже пишет, что несмотря на сложности и на местную фауну, Укропию надо лишать всего черноморского побережья.
То, что у России украдено, должно быть возвращено домой
Комментарии
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Андрей Казыкин
Отрезать их от газа лет 30-50 лет,потому что они не хотели платить за газ якобы непосильной была сумма выплаты, и после этого завертелось и пошло на конфликт всё кто будет платить, а греться все хотят,а здесь у нас на Северо Западе,и севере нигде нету газа,люди греются дровами а эти неблагодарная украина обнаглели и наказать их нужно.
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5 час.
АК
Андрей Казыкин
На Северо Западе и Севере России нету газа дровами топим,газа в деревнях нету очень хочется верить что проведут газ в деревни.
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5 час.
Вадим Кузнецов
"Их" - это кого?
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41 мин.
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