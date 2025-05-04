То, что у России украдено, должно быть возвращено домой

Андрей Казыкин

Отрезать их от газа лет 30-50 лет,потому что они не хотели платить за газ якобы непосильной была сумма выплаты, и после этого завертелось и пошло на конфликт всё кто будет платить, а греться все хотят,а здесь у нас на Северо Западе,и севере нигде нету газа,люди греются дровами а эти неблагодарная украина обнаглели и наказать их нужно.