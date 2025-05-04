Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 326 подписчиков

То, что у России украдено, должно быть возвращено домой

Р. Ищенко,  коего  у  нас   давно  не было,   тоже  пишет,  что  несмотря  на   сложности и  на  местную  фауну,  Укропию  надо  лишать всего черноморского побережья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Казыкин
Отрезать их от газа лет 30-50 лет,потому что они не хотели платить за газ якобы непосильной была сумма выплаты, и после этого завертелось и пошло на конфликт всё кто будет платить, а греться все хотят,а здесь у нас на Северо Западе,и севере нигде нету газа,люди греются дровами а эти неблагодарная украина обнаглели и наказать их нужно.
Ответить
5 час.
АК
Андрей Казыкин
На Северо Западе и Севере России нету газа дровами топим,газа в деревнях нету очень хочется верить что проведут газ в деревни.
Ответить
5 час.
Вадим Кузнецов
&quot;Их&quot; - это кого?
Ответить
41 мин.
наверх