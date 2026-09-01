Строительство дома по программе реновации в Соколиной Горе завершено более чем на 70%

В районе Соколиная Гора Восточного административного округа столицы ведется строительство дома по программе реновации жилой площадью более 14 тысяч квадратных метров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Собянин отказался...
- Более 105 тысяч о...
- Волонтеры движени...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым