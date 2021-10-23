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В Ярцево Смоленской области полицейские проводят профилактические беседы с дошкольниками и их родителями

Очень полезно акцентировать внимание детей на Правилах дорожного движения Российской Федерации, будучи в дорожной обстановке, где можно наглядно учить ребенка ориентироваться и оценивать обстановку на дороге.

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