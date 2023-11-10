Постпред Палестины: ООН не оправдала надежд человечества

Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по оказанию гуманитарной помощи жителям сектора Газа должны выполнять все причастные к конфликту стороны, в том числе и США, заявил РИА Новости постоянный представитель арабской страны при ООН Рияд Мансур.
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