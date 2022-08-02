«Без президентских выплат тетрадей не купишь»: на школьных ярмарках на 40% взлетели цены

Жители Новосибирска жалуются на рост цен на школьные тетради, дневники и канцелярию. Торговцы уличных ярмарок подтверждают – цены в 2022 году выросли на 40%.
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