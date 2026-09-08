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Чепа заявил, что Россия зеркально ответит Венгрии на высылку дипломатов

Чепа заявил, что Россия зеркально ответит Венгрии на высылку дипломатов

Россия примет зеркальные меры на решение Венгрии о высылке 10 российских дипломатов. Об этом «Газете.

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