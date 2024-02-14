В ВТБ спрогнозировали рост средств россиян в банках

Сложившаяся ситуация на рынке будет стимулировать дальнейший рост средств россиян в банках, прежде всего в национальной валюте, в 2024 году рынок рублевых пассивов увеличится на 15,6%, рассказали в ВТБ 14 февраля.
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