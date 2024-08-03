Почему нам иногда хочется есть лед: это кое-что говорит о нашем здоровье

Наверное, каждому из нас хотя бы раз в жизни доводилось пробовать кусочек льда на вкус.И действительно, в жаркий летний день кубик льда кажется желанным «угощением», только вот если хочется лакомиться льдом на постоянной основе, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.