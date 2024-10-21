Экс-директора отдела капстроительства в Светлогорске заподозрили во взятке на 100 тысяч

СВЕТЛОГОРСК, 21 октября, ФедералПресс. Следователи в Светлогорске предъявили обвинение бывшему директору муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа».
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