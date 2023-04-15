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    это промежуточные этапы. впределе мiр плоский. но здесь то самое противоречие, единство и борьба противоположностей, ...Долгая украинская...
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Радикальный перелом хода СВО назначен на май

Радикальный перелом хода СВО назначен на май

При условии, что «утечка американских секретных документов» — это не осознанная дезинформация США «Подобные утечки вызывают большой скепсис и сомнения с точки зрения их достоверности и с точки зрения того, насколько они правдоподобны, не срежиссированы ли и не являются ли кампанией по дезинформации» — так директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский прокомментировал в интервью РИА Новости «секретные файлы Пентагона», которые мировые СМИ вот уже который день продолжают обсасывать со всех сторон.

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