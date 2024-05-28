Выпускники школ в Кабардино-Балкарии приняли участие в акции «По безопасным дорогам в безопасное будущее!»

В общеобразовательных учреждениях Черекского района прозвучал последний звонок. В этот знаменательный для школьников день, состоялись праздничные мероприятия, в которых сотрудники Госавтоинспекции муниципального района провели акцию «По безопасным дорогам в безопасное будущее!» Акцию и идеи безопасности на дорогах поддержали глава Черекского района Мухаммад Этезов, глава администрации района Алан Кульбаев и его заместитель Рамазан Башиев, начальник службы по обеспечению деятельности мировых судей Борис Муртазов, руководитель управления образованием Черекского района Марьяна Жубоева, представитель Общественного совета при отделе МВД России по Черекскому району Мухтар Таппасханов и председатель Совета ветеранов Жабраил Жабоев, руководитель районного Дома Культуры Танзиля Кучмезова, а также педагоги и представители «Движения Первых».
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