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Любимый Сочи

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Следом за Центральным, Хостинским и Адлерским районами Сочи платную парковку

Следом за Центральным, Хостинским и Адлерским районами Сочи платную парковку вводят и в Лазаревском Список улиц, цены и период работы по Адлерскому, Хостинскому и Центральному мы выкладывали тут.

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