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Пентагон призвал конгрессменов срочно выделить деньги на оружие для Украины

Пентагон призвал конгрессменов срочно выделить деньги на оружие для Украины

Минобороны США пригрозили американским политикам снижением собственной обороноспособности.Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил о том, что выделенные министерству обороны США средства на помощь Киеву заканчиваются, и призвал американский Конгресс одобрить запрос о дополнительном финансировании ВСУ как можно скорее.

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Комментарии
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l
leonid
Пентагон хочет уже  укру добить  окончательно.  Видимо, поставил перед собой цель,  решить &quot;украинский вопрос&quot; любой ценой.   Им совершенно насрать  на укров. Пусть они дохнут тысячами, кого долбёт.   Ну что же, карты им в руки и бандера им в помощь.
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