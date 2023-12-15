Пентагон призвал конгрессменов срочно выделить деньги на оружие для Украины

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leonid

Пентагон хочет уже укру добить окончательно. Видимо, поставил перед собой цель, решить "украинский вопрос" любой ценой. Им совершенно насрать на укров. Пусть они дохнут тысячами, кого долбёт. Ну что же, карты им в руки и бандера им в помощь.