Пентагон призвал конгрессменов срочно выделить деньги на оружие для Украины

Минобороны США пригрозили американским политикам снижением собственной обороноспособности.Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил о том, что выделенные министерству обороны США средства на помощь Киеву заканчиваются, и призвал американский Конгресс одобрить запрос о дополнительном финансировании ВСУ как можно скорее.
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